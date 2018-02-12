МОК требует быстро решить проблему с российскими флагами на официальном сайте Олимпиады

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Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс обеспокоен появлением российских флагов напротив фамилий спортсменов на официальном сайте Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Адамс отметил, что данный вопрос не имеет отношения к спорту, подчеркнув необходимость быстрого решения проблемы.

Ранее организаторы Олимпиады-2018 заверили, что убрали все российские флаги с официального сайта Игр.

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