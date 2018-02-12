Коган: россияне не могли бороться за золото ОИ-2018 в фигурном катании из-за недопуска всех атлетов

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган прокомментировал выступления российских атлетов на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

«Вы знаете, что часть спортсменов не пригласили на Олимпийские игры, поэтому изначально мы оказались не совсем в том состоянии, чтобы бороться за золотую медаль», — приводит слова Когана РИА Новости.

Международный олимпийский комитет (МОК) не выдал приглашения на Игры Ксении Столбовой и Ивану Букину.

Ранее сообщалось, что Россия обеспечила себе второе место в командном турнире по фигурному катанию на ОИ-2018.