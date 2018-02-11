Биатлонист из Южной Кореи привёз на ОИ-2018 чехол с символикой «Спартака»

Биатлонист сборной Кореи Тимофей Лапшин привёз на Олимпийские игры 2018 года в Пхёнчхане чехол с символикой «Спартака».

На чехле изображены гладиатор и фирменный ромбик с буквой «С», сообщает «Спорт-Экспресс».

Лапшин занял 16-е место в спринте на Играх в Пхёнчхане.

Олимпийский комитет России (ОКР) разрешил биатлонистам Лапшину, Анне Фролиной и Екатерине Аввакумовой выступить за сборную Южной Кореи на зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.

Ранее биатлонист Тимофей Лапшин, представляющий Южную Корею на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане, заявил, что выступает за обе страны.