Биатлонист из Южной Кореи привёз на ОИ-2018 чехол с символикой «Спартака»
Биатлонист сборной Кореи Тимофей Лапшин привёз на Олимпийские игры 2018 года в Пхёнчхане чехол с символикой «Спартака».
На чехле изображены гладиатор и фирменный ромбик с буквой «С», сообщает «Спорт-Экспресс».
Лапшин занял 16-е место в спринте на Играх в Пхёнчхане.
Олимпийский комитет России (ОКР) разрешил биатлонистам Лапшину, Анне Фролиной и Екатерине Аввакумовой выступить за сборную Южной Кореи на зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.
Ранее биатлонист Тимофей Лапшин, представляющий Южную Корею на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане, заявил, что выступает за обе страны.
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