Авербух считает, что неудачное выступление Коляды лишило Россию шансов на золото в командном турнире ОИ

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Серебряный призёр Олимпийских игр Илья Авербух считает, что выступление российского фигуриста Михаила Коляды лишило команду олимпийских атлетов из России шансов на золотые медали в командном турнире Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане.

«Неудачное выступление Михаила Коляды в короткой программе среди одиночников, скорее всего, лишило нас возможности бороться за золото в командном турнире», — сказал Авербух «Газете.Ru»

Коляда занял восьмое место из десяти фигуристов среди мужчин. Российская сборная занимает второе место с отставанием в шесть очков от сборной Канады.

Ранее сообщалось, что Наталья Бестемьянова расплакалась от выступления Евгении Медведевой на ОИ-2018.

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