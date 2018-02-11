Бестемьянова расплакалась от выступления Медведевой на ОИ-2018

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова поделилась впечатлениями от выступления российских фигуристов в командном турнире на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

«По-моему, всё идёт очень хорошо. Женя Медведева сегодня катала просто гениально, мы все расплакались от её выступления», — цитирует Бестемьянову «Газета.Ru».

Она также считает, что у российской команды есть шанс на золото в случае неудачного выступления сборной Канады.

«У нас будет шанс на золото, в случае если канадцы провалятся, а мы откатаемся хорошо. В данный момент Канада претендует на первое место», — добавила прославленная спортсменка.

Ранее Нина Мозер, тренер российских фигуристов Натальи Забияко и Александра Энберта, призналась, что не хотела ехать на ОИ-2018.