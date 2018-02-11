Тренер российских фигуристов Мозер призналась, что не хотела ехать на ОИ-2018

Нина Мозер, тренер российских фигуристов Натальи Забияко и Александра Энберта, поделилась впечатлениями от стартовавшей в Пхёнчхане Олимпиады.

«Для нас всё слишком негативно. Признаться, ехать сюда не хотелось. Ничего не воспринимаю. Для меня нет Игр, а есть кусок работы, который выполняю из-за бортика. Это очередное испытание, которое нам в очередной раз предоставила жизнь», — приводит слова Мозер «Газета.Ru».

Специалист также сказала, что не может спокойно воспринимать ситуацию вокруг российского спорта.

«Никакого ощущения праздника нет и в помине. Пытаюсь справиться, найти хоть какую-то положительную эмоцию. Я не уважаю всё, что происходит, и тех людей, которые это творят», — добавила Мозер.

Ранее стало известно, кто из российских фигуристов выступит в последний день командного турнира Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане.