Южнокорейцы выступили против мусульманских комнат для молитв на время ОИ-2018

Южнокорейцы выступили против установления молельных комнат для мусульман на время проведения Олимпийских игр 2018 года.

Петицию подписали 56 тысяч южнокорейцев.

Глава комитета по туризму города Каннын, являющегося одним из двух главных зимних центров на Играх в Южной Корее, признался, что сначала был не против организации таких комнат для религиозной группы, однако наткнулся на жёсткий протест со стороны местного населения, сообщает Yahoo Sports.

Южнокорейские активисты недовольны, что деньги налогоплательщиков тратятся на создание комнат для молитв, без которых мусульмане спокойно могут обойтись.

Ранее член Международного олимпийского комитета (МОК) и глава комиссии спортсменов Анджела Руджеро заявила, что объединённая женская сборная Кореи заслуживает Нобелевской премии мира.