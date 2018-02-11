Богалий: три промаха на первой стрельбе были не только у наших спортсменов, но и у лидеров сезона — Фуркада и Бё

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий прокомментировала выступление Антона Бабикова и Матвея Елисеева в спринтерской гонке на 10 км на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

«Удачному выступлению помешали в том числе погодные условия. Три промаха на первой стрельбе были не только у наших спортсменов, но и у лидеров сезона — Мартена Фуркада и Йоханнеса Бё. Сложно было приспосабливаться к такому ветру, но, как говорят, везёт сильнейшим, так что на данный момент медалисты сегодняшней гонки являются сильнейшими. Есть также и олимпийская удача, и фарт», — приводит слова Богалий «Чемпионат».

Она отметила, что Бабикову, который, в отличие от Елисеева, квалифицировался в гонку преследования, нужно обязательно в ней участвовать.

«Всё-таки это Олимпийские игры, и неизвестно, как будет складываться гонка. Нужно бороться, выступать и, раз уж находишься там, выходить и сражаться. Многие ребята не получили такого шанса, поэтому бежать нужно в обязательном порядке», — добавила спортсменка.

По итогам спринтерской гонки Бабиков и Елисеев заняли 57-е и 83-е места соответственно.

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