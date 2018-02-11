Губерниев: нашим биатлонистам надо у лыжников учиться

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился впечатлениями от выступления Дениса Спицова в соревнованиях в лыжном скиатлоне на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

«Конечно, то, что сделал Денис Спицов, — самое яркое впечатление сегодня. Я просто восхищаюсь этим парнем. Хочу сказать, что нашим биатлонистам надо у лыжников учиться. Я это говорил и по ходу сезона. У этого парня потрясающая сила духа и неимоверная твёрдость характера. После такого завала человек умудрился бороться за медаль до самого последнего момента. Я просто влюбился в этого фантастического парня», — приводит слова Губерниева «Чемпионат».

Спицов занял четвёртое место в соревнованиях по скиатлону, уступив только трём норвежцам, занявшим весь пьедестал почёта.

Ранее канадский лыжник признался, что россиянин Спицов «убил» его на финише.