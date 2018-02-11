Фристайлистка Рахимова рассказала, что может не выступить на ОИ-2022 в Пекине

Россиянка Регина Рахимова заявила, что ещё не приняла окончательное решение об участии в зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

«У некоторых здесь программа проще, чем у меня. У меня была допущена ошибка после первого трамплина. По поводу Пекина — не знаю, больше склоняюсь к тому, что нет, возраст же ещё. Здесь же я проиграла себе, а не соперницам», — приводит слова спортсменки ТАСС.

28-летняя Рахимова заняла десятое место во втором финальном заезде соревнований фристайлистов в могуле на Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане и не смогла пробиться в главный финал.

Ранее сообщалось, что французская фристайлистка Перрин Лаффон стала чемпионкой Олимпиады-2018 в могуле.