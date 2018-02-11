Три россиянки пробились в финал соревнований по могулу на ОИ-2018

Все три российские фристайлистки — Екатерина Столярова, Регина Рахимова и Марика Пертахия — пробились в финал соревнований по могулу на Олимпийских играх в Пхёнчхане.

Екатерина Столярова

Reuters

© Issei Kato