Три россиянки пробились в финал соревнований по могулу на ОИ-2018

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Все три российские фристайлистки — Екатерина Столярова, Регина Рахимова и Марика Пертахия — пробились в финал соревнований по могулу на Олимпийских играх в Пхёнчхане.
Три россиянки пробились в финал соревнований по могулу на ОИ-2018
  • Екатерина Столярова
  • Reuters
  • © Issei Kato

Во второй квалификации Столярова показала второй результат, Рахимова — четвёртый, Пертахия — седьмой. 

В финале примут участие 20 спортсменок. Начало — в 15:00 мск 11 февраля.

Ранее сообщалось, что российские фристайлистки были внесены в официальный протокол соревнований ОИ под флагом России.

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