Три россиянки пробились в финал соревнований по могулу на ОИ-2018
Все три российские фристайлистки — Екатерина Столярова, Регина Рахимова и Марика Пертахия — пробились в финал соревнований по могулу на Олимпийских играх в Пхёнчхане.
- Екатерина Столярова
- Reuters
- © Issei Kato
Во второй квалификации Столярова показала второй результат, Рахимова — четвёртый, Пертахия — седьмой.
В финале примут участие 20 спортсменок. Начало — в 15:00 мск 11 февраля.
Ранее сообщалось, что российские фристайлистки были внесены в официальный протокол соревнований ОИ под флагом России.
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