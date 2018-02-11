Следствие займётся проникновением одного из зрителей на арену во время церемонии открытия ОИ-2018
В отношении зрителя, который проник на арену во время церемонии открытия Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане, ведётся следствие.
- Церемония открытия ОИ-2018
- Reuters
- © Kai Pfaffenbach
Об этом заявил представитель оргкомитета Игр Сон Пэк Ю, сообщает ТАСС.
Он подтвердил, что личность человека установлена — это американец корейского происхождения.
«Он не стал делать никаких заявлений. Не могу раскрыть больше деталей», — добавил Пэк Ю.
Ранее в Международном олимпийском комитете прокомментировали слухи об атаке на серверы ОИ-2018 со стороны россиян.
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