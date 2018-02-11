Следствие займётся проникновением одного из зрителей на арену во время церемонии открытия ОИ-2018

В отношении зрителя, который проник на арену во время церемонии открытия Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане, ведётся следствие.

Церемония открытия ОИ-2018

Reuters

© Kai Pfaffenbach

Об этом заявил представитель оргкомитета Игр Сон Пэк Ю, сообщает ТАСС. Он подтвердил, что личность человека установлена — это американец корейского происхождения. «Он не стал делать никаких заявлений. Не могу раскрыть больше деталей», — добавил Пэк Ю. Ранее в Международном олимпийском комитете прокомментировали слухи об атаке на серверы ОИ-2018 со стороны россиян.