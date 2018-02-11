Следствие займётся проникновением одного из зрителей на арену во время церемонии открытия ОИ-2018

Короткая ссылка
В отношении зрителя, который проник на арену во время церемонии открытия Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане, ведётся следствие.
Следствие займётся проникновением одного из зрителей на арену во время церемонии открытия ОИ-2018
  • Церемония открытия ОИ-2018
  • Reuters
  • © Kai Pfaffenbach

Об этом заявил представитель оргкомитета Игр Сон Пэк Ю, сообщает ТАСС.

Он подтвердил, что личность человека установлена — это американец корейского происхождения.

«Он не стал делать никаких заявлений. Не могу раскрыть больше деталей», — добавил Пэк Ю.

Ранее в Международном олимпийском комитете прокомментировали слухи об атаке на серверы ОИ-2018 со стороны россиян.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Олимпийские игры 2018
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
Новости
Все материалы
Загрузка...
© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости»,
2005—2018. Все права защищены.