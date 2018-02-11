В МОК прокомментировали слухи об атаке на серверы ОИ-2018 со стороны россиян

Организаторы Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане прокомментировали заявления зарубежных СМИ о том, что атаки на серверы Игр по время церемонии открытия были осуществлены россиянами.

«Действительно была кибератака, и вчера мы обновили серверы», — приводит слова члена оргкомитета Сон Байк Ю Inside the Games. По информации издания, под подозрение в кибератаках попали россияне.

Сон Байк Ю отметил, что не собирается раскрывать источник атак, и назвал их обычной практикой на Олимпийских играх.

Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс, в свою очередь, заявил, что организация не будет делать публичных заявлений.

«Позже мы сделаем отчёт и, полагаю, раскроем все детали прессе», — добавил он.

Ранее сообщалось, что хакеры атаковали серверы Олимпиады во время церемонии открытия.