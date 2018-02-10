Хакеры атаковали серверы Олимпиады во время церемонии открытия

Короткая ссылка
Хакеры атаковали серверы Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане во время проведения церемонии открытия.

Об этом сообщает «Рёнхап» со ссылкой на организационный комитет Олимпийских и Паралимпийских игр в Южной Корее.

Во избежание ущерба организаторы отключили серверы, вследствие чего была временно приостановлена работа сайта Игр. В это время зрители не имели возможности распечатать забронированные билеты на мероприятия Олимпиады.

Работа была восстановлена в 03:00 мск.

Ранее в Южной Корее рассказали о стоимости церемонии открытия ОИ-2018. 

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Олимпийские игры 2018
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
Новости
Все материалы
Загрузка...
© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости»,
2005—2018. Все права защищены.