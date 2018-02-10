В Южной Корее рассказали о стоимости церемонии открытия ОИ-2018
По его словам, бюджет церемонии составил около 70 млрд вон ($65 млн).
«100 млрд вон — таким планировался бюджет мероприятия. Но после Игр в Рио мы узнали, что там церемония была ориентирована на защиту окружающей среды, и оргкомитет решил провести церемонию при низкозатратном бюджете, поэтому мы получили 60 млрд вон», — цитирует его РИА Новости.
Он также добавил, что за два месяца до церемонии им дополнительно выделили ещё 10 млрд вон, которые были потрачены, в частности, на установку LED-мониторов на сиденьях.
Ранее на олимпийском стадионе в Пхёнчхане завершилась церемония открытия зимних Игр.