В Южной Корее рассказали о стоимости церемонии открытия ОИ-2018

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Исполнительный креативный директор церемоний открытия и закрытия Олимпийских игр 2018 года Сон Сын Хван рассказал о стоимости торжественного мероприятия.

По его словам, бюджет церемонии составил около 70 млрд вон ($65 млн).

«100 млрд вон — таким планировался бюджет мероприятия. Но после Игр в Рио мы узнали, что там церемония была ориентирована на защиту окружающей среды, и оргкомитет решил провести церемонию при низкозатратном бюджете, поэтому мы получили 60 млрд вон», — цитирует его РИА Новости.

Он также добавил, что за два месяца до церемонии им дополнительно выделили ещё 10 млрд вон, которые были потрачены, в частности, на установку LED-мониторов на сиденьях.

Ранее на олимпийском стадионе в Пхёнчхане завершилась церемония открытия зимних Игр.

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Зимние виды Олимпийские игры 2018
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