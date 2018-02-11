Забияко и Энберт прокомментировали выступление в произвольной программе командного турнира на ОИ-2018

Российские фигуристы Наталья Забияко и Александр Энберт прокомментировали своё выступление в произвольной программе командного турнира на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

«Чувствуем себя отлично. Легко пока здесь всё проходит. Возможно, поддержка трибун и атмосфера единства помогает. Пока всё хорошо. Грубая ошибка была на заходе на последнюю поддержку. Не знаю, с чем это связано, не сказал бы, что мы устали. Просто что-то не получилось. В основном, вроде, всё нормально. Посмотрим протокол, сделаем выводы перед индивидуальным турниром», — сказал Энберт в эфире «Матч ТВ».

Забияко, в свою очередь, отметила поддержку со стороны команды и болельщиков.

Ранее сообщалось, что команда Олимпийских атлетов из России осталась на втором месте после произвольной программы по фигурному катанию.