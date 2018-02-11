Команда олимпийских атлетов из России осталась на втором месте после произвольной программы по фигурному катанию

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Олимпийские спортсмены из России остались на втором месте после выступления Натальи Забияко и Александра Энберта в произвольной программе командного турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

Россияне имеют в активе 39 баллов.

На первом месте располагаются спортсмены из Канады (45 баллов), на третьем — представители США (36 баллов).

Ранее сообщалось, что Забияко и Энберт заняли третье место в произвольной программе командного турнира на ОИ-2018.

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