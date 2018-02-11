Команда олимпийских атлетов из России осталась на втором месте после произвольной программы по фигурному катанию

Олимпийские спортсмены из России остались на втором месте после выступления Натальи Забияко и Александра Энберта в произвольной программе командного турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.