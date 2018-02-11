Саночник Репилов: выступление без флага и гимна можно рассматривать как унижение

Российский саночник Роман Репилов рассказал о своём отношении к выступлению на Олимпийских играх 2018 года под нейтральным флагом.

«Я вынужден пойти на такие условия, чтобы стартовать в Пхёнчхане. У меня было право отказаться приезжать сюда. Но я не хочу, чтобы наши олимпийские медали выиграл кто-то другой. Да, выступление без флага и гимна можно рассматривать как унижение. Но люди понимают, что наши выигранные медали приедут в Россию. Я тоже патриот и приехал в Пхёнчхан, переступая через себя. Приехал сражаться за свою страну», — цитирует Репилова ТАСС.

Ранее сообщалось, что саночник Репилов недоволен своими результатами в первых двух попытках на ОИ-2018.