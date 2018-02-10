Саночник Репилов недоволен своими результатами в первых двух попытках на ОИ-2018
- Роман Репилов
- Reuters
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«Я очень недоволен результатом, потому что ехал очень хорошо и быстро, но меня погубило то, что я после первого заезда хотел резко подняться на верхние места. Допустил ошибку, которая не должна была случиться, мне надо было быть повнимательнее. Отставание в две десятки от Феликса Лоха — это два борта, которые меня притормозили. Но вы же видели, как ехал он и как я. Война, как говорится, не закончена, она только началась. Мне надо только хорошо проехать завтра», — приводит слова Репилова РИА Новости.
Спортсмен отметил, что ожидания болельщиков и тренеров давят на него, но он старается от этого абстрагироваться.
«Моя задача — выполнить четыре заезда без грубых ошибок. Сейчас я ошибся, но хорошо, что это не откинуло меня так далеко. Потому что я ехал очень быстро и ошибся десятки на полторы или две, не больше», — добавил саночник.
Ранее сообщалось, что Репилов стал третьим по итогам двух попыток на ОИ-2018.