Саночник Репилов недоволен своими результатами в первых двух попытках на ОИ-2018

Российский саночник Роман Репилов прокомментировал своё выступление в первой и второй попытках на соревнованиях в одноместных санях на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

«Я очень недоволен результатом, потому что ехал очень хорошо и быстро, но меня погубило то, что я после первого заезда хотел резко подняться на верхние места. Допустил ошибку, которая не должна была случиться, мне надо было быть повнимательнее. Отставание в две десятки от Феликса Лоха — это два борта, которые меня притормозили. Но вы же видели, как ехал он и как я. Война, как говорится, не закончена, она только началась. Мне надо только хорошо проехать завтра», — приводит слова Репилова РИА Новости.

Спортсмен отметил, что ожидания болельщиков и тренеров давят на него, но он старается от этого абстрагироваться.

«Моя задача — выполнить четыре заезда без грубых ошибок. Сейчас я ошибся, но хорошо, что это не откинуло меня так далеко. Потому что я ехал очень быстро и ошибся десятки на полторы или две, не больше», — добавил саночник.

Ранее сообщалось, что Репилов стал третьим по итогам двух попыток на ОИ-2018.