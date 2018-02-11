Медведева оценила своё выступление в короткой программе командного турнира на ОИ-2018

Российская фигуристка поставила оценку своему выступлению в короткой программе командного турнира на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

«Я довольна своим результатом. Но выступать было тяжело. Наверное, потому что это мои первые Олимпийские игры. Я знаю, что могу быть лучше. Поставлю себе оценку четыре с минусом», — сказала Медведева.

Она отметила, что для неё многое значат командные соревнования, так как в памяти осталась победа России в 2014 году в Сочи.

«Я видела те эмоции. Есть огромная ответственность, потому что за тобой вся сборная», — добавила она.

Ранее сообщалось, что Загитова заменит Медведеву в произвольной программе командного турнира на ОИ-2018.