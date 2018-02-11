Американский фигурист Уайт восхитился выступлением Медведевой в короткой программе на ОИ-2018

Американский фигурист, серебряный призёр Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере Чарли Уайт прокомментировал выступление россиянки Евгении Медведевой в короткой программе командных соревнований на ОИ-2018 в Пхёнчхане.