Американский фигурист Уайт восхитился выступлением Медведевой в короткой программе на ОИ-2018
Американский фигурист, серебряный призёр Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере Чарли Уайт прокомментировал выступление россиянки Евгении Медведевой в короткой программе командных соревнований на ОИ-2018 в Пхёнчхане.
«Безумно талантливая и очень мила девушка. Хороший посол фигурного катания», — написал Уайт в Twitter.
Insanely talented and very sweet young lady. Good ambassador for figure skating. https://t.co/hZa7BTndCn— Charlie White (@CharlieaWhite) 11 февраля 2018 г.
Ранее Медведева прокомментировала мировой рекорд в командном турнире на ОИ-2018.
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