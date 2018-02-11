Американский фигурист Уайт восхитился выступлением Медведевой в короткой программе на ОИ-2018

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Американский фигурист, серебряный призёр Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере Чарли Уайт прокомментировал выступление россиянки Евгении Медведевой в короткой программе командных соревнований на ОИ-2018 в Пхёнчхане.

«Безумно талантливая и очень мила девушка. Хороший посол фигурного катания», — написал Уайт в Twitter.

Ранее Медведева прокомментировала мировой рекорд в командном турнире на ОИ-2018.

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