Медведева прокомментировала мировой рекорд в командном турнире на ОИ-2018

Российская фигуристка Евгения Медведева прокомментировала итоги короткой программы в командном соревновании на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане, где она установила мировой рекорд.

«Первое выступление на Олимпиаде? Нормально! Я была очень сосредоточена, даже, наверное, слишком. Откатала нормально для себя, немного нервничала», — приводит слова Медведевой «Чемпионат».

Она отметила, что никогда не гордится собой, а может испытывать гордость за команду, родителей и тренеров.

По словам Медведевой, впереди её ждёт много работы, чтобы показывать лучшие результаты.

«Самым интересным был въезд в Олимпийскую деревню. Представляла, что там будут маленькие домики, а там такие небоскрёбы!», — добавила она.

Ранее сообщалось, что Медведева с мировым рекордом выиграла короткую программу в командном турнире на ОИ-2018