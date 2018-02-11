Россия стала второй после четырёх этапов командного соревнования по фигурному катанию на ОИ

Олимпийские атлеты из России располагаются на втором месте по итогам четырёх этапов командного соревнования по фигурному катанию на Олимпийских играх 2018 года.

Россияне имеют в активе 31 балл. Первую позицию занимают спортсмены из Канады (35 баллов), третью — представители США (29 баллов). Ранее сообщалось, что Медведева с мировым рекордом выиграла короткую программу в командном турнире на ОИ-2018.