Олимпийский чемпион Шталенков: Ковальчук и Дацюк должны повести за собой команду на ОИ-2018

Олимпийский чемпион 1992 года по хоккею Михаил Шталенков считает, что опытные игроки российской команды должны помочь на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

«Прежде всего, Илья Ковальчук и Павел Дацюк должны повести за собой команду, быть лидерами на площадке. Вообще в нашей сборной много опытных игроков. Надеюсь, что Сергей Мозякин скажет своё слово», — цитирует «Газета.ru» Шталенкова.

Он также отметил, что ценность победы российской команды не изменится, несмотря на нейтральный статус.

«Несмотря на все обстоятельства, при которых проходят Игры, награда менее ценной не будет. Давно у наших хоккеистов не было золота Олимпиады. Желаем им победы на турнире», — добавил Шталенков.

Ранее глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах сделал совместную фотографию с объединённой сборной Кореи по хоккею.