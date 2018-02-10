Богалий о спринтерской гонке в биатлоне на ОИ: Кайшева и Акимова сделали всё возможное

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий прокомментировала выступление Татьяны Акимовой и Ульяны Кайшевой в спринтерской гонке на 7,5 км на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

«На Олимпиаде каждый будет стараться выложиться, показать свой результат. И Ульяна Кайшева, и Татьяна Акимова сделали всё возможное — видимо, сейчас они готовы именно так», — приводит слова Богалий РИА Новости.

Она отметила, что условия, в которых проходят соревнования Олимпиады, сложны для всех участниц, потому возможен любой результат.

По итогам спринтерской гонки Акимова показала 20-й результат, Кайшева — 33-й.

Ранее сообщалось, что тренеры из стран бывшего СССР помогали Акимовой в спринте на Играх-2018.