Саночник Фёдоров: на тренировках всё было хорошо, но соревнования есть соревнования

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Российский саночник Степан Фёдоров прокомментировал своё выступление в первой и второй попытках на соревнованиях в одноместных санях на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.
Саночник Фёдоров: на тренировках всё было хорошо, но соревнования есть соревнования
  • Степан Фёдоров
  • Reuters
  • © Arnd Wiegmann

«Я не хочу расстраиваться, я выступаю на Олимпийских играх, у меня всё хорошо. Это же кайф, надо отдыхать и наслаждаться. А что касается результата, завтра настроимся на старт, проедем две попытки, и всё будет хорошо», — приводит слова Фёдорова РИА Новости.

Он отметил, что у него были ошибки при прохождении трассы.

«На тренировках всё было хорошо, но соревнования есть соревнования. Видите, что с Семёном Павличенко творится. Рома Репилов сегодня ошибся, у меня есть ошибки, но это же Олимпийские игры», — добавил спортсмен.

По итогам первых двух попыток Фёдоров занял 13-е место. Репилов, являющийся действующим чемпионом Европы, располагается на 17-й строчке протокола.

Ранее Роман Репилов заявил, что недоволен своими результатами в первых двух заездах саночников на Играх-2018.

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