Саночник Фёдоров: на тренировках всё было хорошо, но соревнования есть соревнования
- Степан Фёдоров
- Reuters
- © Arnd Wiegmann
«Я не хочу расстраиваться, я выступаю на Олимпийских играх, у меня всё хорошо. Это же кайф, надо отдыхать и наслаждаться. А что касается результата, завтра настроимся на старт, проедем две попытки, и всё будет хорошо», — приводит слова Фёдорова РИА Новости.
Он отметил, что у него были ошибки при прохождении трассы.
«На тренировках всё было хорошо, но соревнования есть соревнования. Видите, что с Семёном Павличенко творится. Рома Репилов сегодня ошибся, у меня есть ошибки, но это же Олимпийские игры», — добавил спортсмен.
По итогам первых двух попыток Фёдоров занял 13-е место. Репилов, являющийся действующим чемпионом Европы, располагается на 17-й строчке протокола.
Ранее Роман Репилов заявил, что недоволен своими результатами в первых двух заездах саночников на Играх-2018.