Биатлонистка Дальмайер поделилась впечатлениями от победы в спринтерской гонке на ОИ-2018

Олимпийская чемпионка по биатлону немка Лаура Дальмайер поделилась впечатлениями от победы в спринтерской гонке на ОИ-2018 в Пхёнчхане.

«Это просто потрясающе, я не знаю, что сказать. Я счастлива и горжусь тем, что выиграла, потому что гонка получилась непростой. После финиша я почувствовала опустошение. Это самый большой успех, которого может достичь спортсмен», — цитирует Дальмайер РИА Новости со ссылкой на олимпийскую службу новостей.

Немка также отметила, что ключом к успеху в гонке при сильном ветре стала точная стрельба.

Ранее сообщалось, что Дальмайер завоевала золото в спринте на ОИ-2018.