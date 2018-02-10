Россияне Корнилов и Климов вышли в финальный раунд соревнований по прыжкам на лыжах с трамплина на ОИ-2018

Россияне Денис Корнилов и Евгений Климов квалифицировались в финальный раунд соревнований по прыжкам на лыжах с трамплина на зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.

По итогам первого раунда соревнований Корнилов, занявший 16-е место, совершил прыжок на 107,5 м, который судьи оценили в 113,9 балла.

Климов вышел в финальный раунд с 30-го места с результатом в 99,0 балла (94,5 м).

Лучшим в первом раунде стал поляк Стефан Хула — 131,8 балла (111,0 м). Вторым оказался его соотечественник Камиль Стох — 125,9 балла (106,5 м). Тройку замкнул норвежец Йоханн Андре Форфанг — у него тоже 125,9 балла (106,0 м).

Финальный раунд соревнований состоится сегодня, 10 февраля.

Ранее сообщалось, что саночник Роман Репилов стал третьим по итогам двух попыток на Играх-2018.