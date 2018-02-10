Биатлонистка Кайшева: считаю, что 33-е место — нехороший результат, могла быть выше

Российская биатлонистка Ульяна Кайшева поделилась впечатлениями от своего выступления в спринтерской гонке на 7,5 км на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

«Считаю, что это нехороший результат, могла быть выше. Это не лучшая моя форма, но всё же она не такая плохая. Да, это, возможно, главный спортивный день в моей жизни, но пока этого не ощущаю. Почему-то нет какого-то страха. Думала, что будет, а нет. Говоря о целях на Игры: хотела бы не ошибаться на стрельбе. Попасть в десятку было бы шикарно, очень бы хотелось», — приводит слова Кайшевой РИА Новости.

Она отметила, что чувствует поддержку соперников в связи с участием в Играх под нейтральным флагом.

«Да, нас поддерживают. Особенно Настя Кузьмина, она всегда подсказывает, помогает. Нейтральный статус не мешает, но хотелось бы быть в более большой компании, чтобы поддерживать друг друга», — добавила спортсменка.

Кайшева допустила два промаха на двух огневых рубежах и заняла 33-е место в спринтерской гонке на Играх в Пхёнчхане.

Ранее Татьяна Акимова призналась, что не справилась с волнением во время спринтерской гонки на Олимпиаде.