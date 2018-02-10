Биатлонистка Кайшева: считаю, что 33-е место — нехороший результат, могла быть выше
«Считаю, что это нехороший результат, могла быть выше. Это не лучшая моя форма, но всё же она не такая плохая. Да, это, возможно, главный спортивный день в моей жизни, но пока этого не ощущаю. Почему-то нет какого-то страха. Думала, что будет, а нет. Говоря о целях на Игры: хотела бы не ошибаться на стрельбе. Попасть в десятку было бы шикарно, очень бы хотелось», — приводит слова Кайшевой РИА Новости.
Она отметила, что чувствует поддержку соперников в связи с участием в Играх под нейтральным флагом.
«Да, нас поддерживают. Особенно Настя Кузьмина, она всегда подсказывает, помогает. Нейтральный статус не мешает, но хотелось бы быть в более большой компании, чтобы поддерживать друг друга», — добавила спортсменка.
Кайшева допустила два промаха на двух огневых рубежах и заняла 33-е место в спринтерской гонке на Играх в Пхёнчхане.
Ранее Татьяна Акимова призналась, что не справилась с волнением во время спринтерской гонки на Олимпиаде.