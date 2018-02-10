Биатлонистка Акимова о спринтерской гонке на ОИ: немного не справилась с волнением

Короткая ссылка
Российская биатлонистка Татьяна Акимова прокомментировала своё выступление в спринтерской гонке на 7,5 км на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.
Биатлонистка Акимова о спринтерской гонке на ОИ: немного не справилась с волнением
  • Татьяна Акимова
  • Reuters
  • © MURAD SEZER

«Что касается гонки, то стрельбой довольна в принципе, несмотря на то что волновалась перед гонкой, ведь для меня это что-то новое — старт на Олимпиаде. Результат мог быть и хуже, просто учту ошибки и буду над ними работать», — приводит слова Акимовой РИА Новости.

Она отметила, что хорошо себя чувствовала на тренировках перед стартом.

«Форму неплохо ощущала. Немного не справилась с волнением, это повлияло. На тренировках лучше себя чувствовала», — добавила спортсменка.

Акимова без промахов на огневых рубежах заняла 20-е место в спринтерской гонке на Играх в Пхёнчхане.

Ранее сообщалось, что немка Лаура Дальмайер выиграла спринт на Олимпиаде в Пхёнчхане.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Олимпийские игры 2018
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru