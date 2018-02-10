Биатлонистка Акимова о спринтерской гонке на ОИ: немного не справилась с волнением

Российская биатлонистка Татьяна Акимова прокомментировала своё выступление в спринтерской гонке на 7,5 км на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

«Что касается гонки, то стрельбой довольна в принципе, несмотря на то что волновалась перед гонкой, ведь для меня это что-то новое — старт на Олимпиаде. Результат мог быть и хуже, просто учту ошибки и буду над ними работать», — приводит слова Акимовой РИА Новости.

Она отметила, что хорошо себя чувствовала на тренировках перед стартом.

«Форму неплохо ощущала. Немного не справилась с волнением, это повлияло. На тренировках лучше себя чувствовала», — добавила спортсменка.

Акимова без промахов на огневых рубежах заняла 20-е место в спринтерской гонке на Играх в Пхёнчхане.

Ранее сообщалось, что немка Лаура Дальмайер выиграла спринт на Олимпиаде в Пхёнчхане.