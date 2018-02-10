Саночник Репилов занимает четвёртое место после первой попытки на ОИ-2018

Россиянин Роман Репилов занимает четвёртое место после первой попытки в соревнованиях в одноместных санях на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.