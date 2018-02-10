Саночник Репилов занимает четвёртое место после первой попытки на ОИ-2018
Россиянин Роман Репилов занимает четвёртое место после первой попытки в соревнованиях в одноместных санях на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.
Репилов показал результат 47,776 секунды.
Лидирует австриец Давид Гляйршер. Второе место занимает немец Феликс Лох. Тройку замыкает другой представитель Германии — Йоханнес Людвиг.
Россияне Степан Фёдоров и Семён Павличенко показали 13-й и 24-й результаты соответственно.
Вторая попытка также состоится 10 февраля. Третья и четвёртая — 11 февраля.
Ранее сообщалось, что Репилов стал лучшим в двух тренировочных заездах на Олимпиаде в Пхёнчхане.
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