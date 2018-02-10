Лыжник Крюков: на Олимпиаде бывают чудеса, так что результаты могут быть непредсказуемыми

Российский лыжник Никита Крюков поделился ожиданиями от выступления соотечественников на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

«На тех ребятах, которые получили приглашение на Олимпиаду, не распространялись дисквалификации и отстранения, они не ждали каких-то решений, они спокойно готовились, отбирались. В такой ситуации большая часть спортсменов больше переживает за себя лично, нежели за своих коллег. У Александра Большунова и Алексея Червоткина были проблемы, они переболели, и как это скажется на их форме, мы узнаем только на Олимпиаде», — приводит слова Крюкова ТАСС.

Он отметил, что некоторые спортсмены, имеют опыт выступлений на больших турнирах, и будет здорово, если им удастся выиграть олимпийские медали.

«Как показывает практика, Олимпиада — это серьёзный старт, особенный турнир, на нём бывают чудеса, случаются удачи и неудачи, так что результаты могут быть непредсказуемыми», — добавил лыжник.

Ранее сообщалось, что шведская лыжница Шарлотт Калла стала первой олимпийской чемпионкой ОИ-2018 в Пхёнчхане.