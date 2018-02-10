Елистратов вышел в финал турнира по шорт-треку на дистанции 1500 м на ОИ-2018
Российский шорт-трекист Семён Елистратов пробился в финал турнира на дистанции 1500 м на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.
Он показал результат 2 минуты 11,003 секунды и занял первое место в первом полуфинале.
Финал начнётся в 15:10 мск.
Ранее сообщалось, что российская шорт-трекистка Просвирнова пробилась в четвертьфинал на дистанции 500 м на ОИ-2018.
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