Шорт-трекист Елистратов принёс России первую медаль на Олимпиаде в Пхёнчхане

Елистратов вышел в финал турнира по шорт-треку на дистанции 1500 м на ОИ-2018

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Российский шорт-трекист Семён Елистратов пробился в финал турнира на дистанции 1500 м на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

Он показал результат 2 минуты 11,003 секунды и занял первое место в первом полуфинале.

Финал начнётся в 15:10 мск.

Ранее сообщалось, что российская шорт-трекистка Просвирнова пробилась в четвертьфинал на дистанции 500 м на ОИ-2018.

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