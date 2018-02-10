Елистратов вышел в финал турнира по шорт-треку на дистанции 1500 м на ОИ-2018

Российский шорт-трекист Семён Елистратов пробился в финал турнира на дистанции 1500 м на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.