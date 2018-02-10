Шорт-трекист Елистратов принёс России первую медаль на Олимпиаде в Пхёнчхане

Российская шорт-трекистка Просвирнова пробилась в четвертьфинал на дистанции 500 метров на ОИ-2018

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Российская шорт-трекистка Софья Просвирнова вышла в четвертьфинал турнира на дистанции 500 м на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

Она одержала победу в своём квалификационном забеге, преодолев дистанцию за 43,376 секунды.

Четвертьфинальные, полуфинальные и финальные забеги у женщин на 500 м состоятся 13 февраля.

Ранее сообщалось, что Шульгинов и Ситников не смогли пробиться в полуфинал соревнований по шорт-треку на 1500 м.

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