Российская шорт-трекистка Просвирнова пробилась в четвертьфинал на дистанции 500 метров на ОИ-2018
Российская шорт-трекистка Софья Просвирнова вышла в четвертьфинал турнира на дистанции 500 м на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.
Она одержала победу в своём квалификационном забеге, преодолев дистанцию за 43,376 секунды.
Четвертьфинальные, полуфинальные и финальные забеги у женщин на 500 м состоятся 13 февраля.
Ранее сообщалось, что Шульгинов и Ситников не смогли пробиться в полуфинал соревнований по шорт-треку на 1500 м.
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