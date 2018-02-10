Шульгинов и Ситников не смогли пробиться в полуфинал соревнований по шорт-треку на 1500 м

Российские шорт-трекисты Александр Шульгинов и Павел Ситников не вышли в полуфинал турнира на дистанции 1500 м на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.