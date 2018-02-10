Шульгинов и Ситников не смогли пробиться в полуфинал соревнований по шорт-треку на 1500 м
Российские шорт-трекисты Александр Шульгинов и Павел Ситников не вышли в полуфинал турнира на дистанции 1500 м на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.
Шульгинов оказался шестым в пятом забеге квалификации, а Ситников — четвёртым в шестом забеге.
Ранее сообщалось, что российский шорт-трекист Елистратов вышел в полуфинал на дистанции 1500 м на ОИ-2018.
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