Стал известен предварительный состав команды российских лыжников на спринтерские гонки на ОИ-2018

Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер назвал предварительный состав национальной команды на спринтерские гонки классическим стилем у мужчин и женщин на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

«На данный момент в спринте у женщин выступят Юлия Белорукова, Наталья Непряева и Алиса Жамбалова. У мужчин на данный момент мы пока имеем двух лыжников, но их, возможно, будет больше. По состоянию на данный момент выступят Александр Панжинский и Алексей Виценко», — приводит слова Крамера РИА Новости.

Спринтерские гонки классическим стилем у мужчин и женщин пройдут 13 февраля.

Ранее сообщалось, что Александр Большунов примет участие в спринтерской гонке на Играх-2018.