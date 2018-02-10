Большунов примет участие в спринтерской гонке на ОИ-2018

Российский лыжник Александр Большунов принял решение участвовать в спринтерской гонке на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на президента Федерации лыжных гонок России Елену Вяльбе.

По её словам, Большунов поменял билеты и прилетит в Южную Корею не 15 февраля, как планировалось, а на четыре дня раньше.

Соревнования в спринте состоятся 13 февраля.

В настоящий момент Большунов находится на сборах в Австрии после перенесённой болезни.

Ранее сообщалось, что российские горнолыжники не выступят в скоростном спуске и супергиганте на ОИ-2018.