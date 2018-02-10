Большунов примет участие в спринтерской гонке на ОИ-2018
Российский лыжник Александр Большунов принял решение участвовать в спринтерской гонке на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на президента Федерации лыжных гонок России Елену Вяльбе.
По её словам, Большунов поменял билеты и прилетит в Южную Корею не 15 февраля, как планировалось, а на четыре дня раньше.
Соревнования в спринте состоятся 13 февраля.
В настоящий момент Большунов находится на сборах в Австрии после перенесённой болезни.
Ранее сообщалось, что российские горнолыжники не выступят в скоростном спуске и супергиганте на ОИ-2018.
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