Российские горнолыжники не выступят в скоростном спуске и супергиганте на ОИ-2018

Российские горнолыжники не выступят в скоростном спуске и супергиганте на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего тренера женской сборной Анастасию Попкову.

В состав российской сборной на соревнования по горнолыжному спорту, которые начнутся 11 февраля, вошли Павел Трихичев, Александр Андриенко, Александр Хорошилов, Анастасия Силантьева и Екатерина Ткаченко.

Россияне выступят в альпийской комбинации, гигантском слаломе, слаломе и командных соревнованиях.

Ранее сообщалось, что сноубордист Хадарин не смог преодолеть квалификацию на ОИ-2018 в слоупстайле.