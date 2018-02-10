Диктор по стадиону на ОИ-2018 назвал Непряеву представительницей России
Диктор по стадиону, который объявлял состав участников женского скиатлона на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане, назвал Наталью Непряеву представительницей России.
«Наталья Непряева из России», — сказал он.
Россияне выступают на Играх в статусе олимпийских спортсменов из России.
Ранее сообщалось, что российские лыжницы внесены в протокол гонки на ОИ-2018 под флагом России.
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