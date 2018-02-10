Диктор по стадиону на ОИ-2018 назвал Непряеву представительницей России

Диктор по стадиону, который объявлял состав участников женского скиатлона на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане, назвал Наталью Непряеву представительницей России.