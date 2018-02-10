Седова заявила, что ей не хватило сил на коньковую часть скиатлона на ОИ-2018

Российская лыжница Анастасия Седова, которая заняла 12-е место в скиатлоне на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане, поделилась эмоциями от прошедшей гонки.

«В целом довольна. Что-то не получилось, лыжи сегодня не очень держали, со смазкой немножечко промахнулась. Но зато было очень хорошее скольжение, за счёт чего подкатывалась со спуска, догоняла», — приводит слова Седовой РИА Новости.

Спортсменка отметила, что ей не хватило сил на коньковую часть скиатлона после классики, во время которой она потратила много сил.

Ранее сообщалось, что шведская лыжница Калла стала первой олимпийской чемпионкой ОИ-2018 в Пхёнчхане.