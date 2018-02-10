Петухов: хотел бы, чтобы Бах и МОК испытали эту боль и неопределённость

Российский лыжник, бронзовый призёр Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере в командном спринте Алексей Петухов раскритиковал Международный олимпийский комитет (МОК) за то, что многие российские спортсмены не были приглашены на Игры 2018 года в Пхёнчхане.

«В мире спорта праздник, в Южной Корее стартовала зимняя Олимпиада. Но также 9 февраля для наших парней — это чёрный день в истории олимпийского движения, которое необоснованно, нагло и несправедливо не допустило Серёгу Устюгова и Глеба Ретивых до Олимпийских игр», — написал Петухов в Instagram.

По его словам, МОК является подкупленной организацией, а зарубежные спортивные чиновники забыли о честности и Олимпийской хартии, ломая судьбы честных атлетов.

«Я хотел бы, чтобы именно Бах со своими компаньонами по грязной организации под названием МОК испытали бы эти эмоции, эту боль и неопределённость», — заявил Петухов.

Он добавил, что верит в российских спортсменов, и пожелал им удачи, стойкости и спортивной злости на Олимпиаде в Пхёнчхане.

Ранее сообщалось, что российские лыжницы внесены в протокол гонки на ОИ-2018 под флагом России.