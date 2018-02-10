Петухов: хотел бы, чтобы Бах и МОК испытали эту боль и неопределённость
«В мире спорта праздник, в Южной Корее стартовала зимняя Олимпиада. Но также 9 февраля для наших парней — это чёрный день в истории олимпийского движения, которое необоснованно, нагло и несправедливо не допустило Серёгу Устюгова и Глеба Ретивых до Олимпийских игр», — написал Петухов в Instagram.
По его словам, МОК является подкупленной организацией, а зарубежные спортивные чиновники забыли о честности и Олимпийской хартии, ломая судьбы честных атлетов.
«Я хотел бы, чтобы именно Бах со своими компаньонами по грязной организации под названием МОК испытали бы эти эмоции, эту боль и неопределённость», — заявил Петухов.
Он добавил, что верит в российских спортсменов, и пожелал им удачи, стойкости и спортивной злости на Олимпиаде в Пхёнчхане.
Сегодня в мире спорта праздник, стартовала зимняя Олимпиада в Южной Корее. Но так же 9 февраля для наших парней чёрный день в истории олимпийского движения, которое необоснованно, нагло и несправедливо не допустило Серегу @sergei86m и Глеба @retivykh_gleb до Олимпийских игр. Это не придаёт МОК авторитета и независимости! Он подкупен и грязен, зарубежные спортивные чиновники совсем заигрались, забыв о честности и олимпийской хартии, в их умах только $$$$$ и засиженные кресла. Господин Бах не понимает что делает , он ломает судьбы честных и сильных спортсменов. Я хотел бы чтоб именно он со своими компаньонами по грязной организации под названием МОК , испытал бы эти эмоции, эту боль и неопределенность. Мы жили этим на протяжении более года и у нас забрали самое ценное что есть у спортсмена-это Олимпийские игры, к которым человек идёт не 4 года, а всю свою жизнь. Для Сергея после неудачного спринта в Сочи 2014 года, эта Олимпиада была бы триумфальной, для Глеба эти игры были бы первыми и я думаю он проявил бы себя. Я верю в наших русских спортсменов кто сейчас на Олимпиаде и хочу пожелать вам крепкости, стойкости и спортивной злости чтоб удача была на вашей стороне и в вашей душе играл праздник побед за всех нас🇷🇺🇷🇺🇷🇺
Ранее сообщалось, что российские лыжницы внесены в протокол гонки на ОИ-2018 под флагом России.