На церемонии открытия Олимпиады присутствовали 35 тысяч зрителей

Церемонию открытия Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане посетили 35 тыс. зрителей.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя оргкомитета Сона Баика Ю.

По его словам, реализовано 99,2% билетов.

Ранее сообщалось, что руководителю тренерского штаба сборной России по санному спорту на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане Сергею Чудинову понравилась поддержка российских спортсменов со стороны иностранцев во время церемонии открытия ОИ-2018.