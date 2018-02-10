На церемонии открытия Олимпиады присутствовали 35 тысяч зрителей

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Церемонию открытия Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане посетили 35 тыс. зрителей.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя оргкомитета Сона Баика Ю.

По его словам, реализовано 99,2% билетов.

Ранее сообщалось, что руководителю тренерского штаба сборной России по санному спорту на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане Сергею Чудинову понравилась поддержка российских спортсменов со стороны иностранцев во время церемонии открытия ОИ-2018.

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