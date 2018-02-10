Чудинову понравилась поддержка российских спортсменов со стороны иностранцев во время церемонии открытия ОИ-2018

Руководитель тренерского штаба сборной России по санному спорту на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане Сергей Чудинов оценил поддержку российских спортсменов со стороны иностранных болельщиков во время церемонии открытия.

«Я и Екатерина Батурина смотрели церемонию с трибуны. Мы пришли подбодрить ребят и девушек и очень горячо их поддерживали. На трибунах было много российских флагов. И мне очень понравилось, что иностранцы нас так тепло поддерживали. Это воодушевляет и вселяет надежду», — приводит слова Чудинова РИА Новости.

Он отметил, что его радует присутствие адекватных людей, которые понимают, что нельзя наказывать и отстранять от Игр невиноватых спортсменов. Он добавил, что главным на Олимпиаде является дело мира и добра.

Ранее сообщалось, что хакеры атаковали серверы Олимпиады во время церемонии открытия.