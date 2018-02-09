Лыжница Шаповалова: нет уже олимпийского движения, сплошная грязь одна, и из-за этого обидно

Российская лыжница Евгения Шаповалова прокомментировала решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонить апелляции российских спортсменов на недопуск к Олимпиаде-2018.

«Нам уже год с лишним, образно говоря, кровь сворачивают всеми этими решениями и судами. Когда мы третий раз ездили в CAS, была надежда, что правда восторжествует. Слава богу, нас допустили до соревнований — до всех турниров FIS, этапов Кубка мира, чемпионата России», — приводит слова Шаповаловой РИА Новости.

Она отметила, что решение CAS ни для кого не стало новостью.

«CAS просто хотел угодить и нашим и вашим — и нам, и Международному олимпийскому комитету. Никто не хочет ругаться между собой. Не очень приятно осознавать, что политика и спорт в итоге пересеклись. Нет уже олимпийского движения, сплошная грязь одна, и из-за этого обидно», — добавила лыжница.

9 февраля CAS отклонил апелляции российских спортсменов и тренеров на недопуск к Олимпиаде в Пхёнчхане.