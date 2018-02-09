CAS опубликовал мотивировочную часть решения по апелляциям 47 россиян, не допущенных до Олимпиады-2018

Спортивный арбитражный суд (CAS), отклонивший апелляции 47 российских атлетов, которые оспаривали недопуск к зимним Олимпийским играм 2018 года, опубликовал мотивировочную часть своего решения.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Отмечается: заявители не смогли доказать, что способ, с помощью которого комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) оценивали возможность допуска россиян к Играм-2018, был дискриминационным или несправедливым.

Ранее Валерий Газзаев заявил, что отстранённые от ОИ спортсмены вправе подать в суд на главу МОК.