Газзаев: отстранённые от ОИ спортсмены вправе подать в суд на главу МОК

Заместитель председателя комитета Государственной думы России по физической культуре, спорту, туризму и молодёжной политике Валерий Газзаев рассказал, что, согласно Олимпийской хартии, российские спортсмены, не допущенные к участию в Играх-2018, могут подать в суд на главу Международного олимпийского комитета Томаса Баха.

«61-я статья Олимпийской хартии гласит, что в случае недопуска на Игры по неизвестным причинам чистых спортсменов, федерации, олимпийские комитеты и спортсмены вправе подавать в суд на руководителя МОК. Сейчас им является Бах. А также и на главу дисциплинарной комиссии МОК Дениса Освальда, который принимал решение о пожизненной дисквалификации наших спортсменов без какого-либо основания, что подтвердил в своём решении Спортивный арбитражный суд (CAS), который реабилитировал наших спортсменов», — приводит слова Газзаева ТАСС.

Он также высказал мнение, что необходимо создать систему, в которой все решения международных спортивных организаций будут подлежать контролю со стороны CAS.

Ранее стало известно, что CAS отклонил апелляции российских спортсменов и тренеров на недопуск к Олимпиаде в Пхёнчхане.