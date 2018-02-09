Вице-президент ФЛГР: обидно за ребят, что их на ровном месте лишили возможности побороться за медали ОИ-2018

Вице-президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонить апелляции российских спортсменов на недопуск к Олимпиаде-2018.

«Конечно, я возмущён, мне обидно за ребят, что их на ровном месте лишили возможности побороться за медали Олимпиады. Сейчас важно, чтобы ребята поняли, что они не брошены, что будет масса других соревнований, чтобы они не опустили руки и начали готовиться даже к следующим Олимпийским играм», — приводит слова Крянина ТАСС.

Ранее стало известно, что CAS отклонил апелляции российских спортсменов и тренеров на недопуск к Олимпиаде в Пхёнчхане.