Глава МОК Бах призвал спортсменов соблюдать антидопинговые правила на Олимпиаде-2018

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах обратился к участникам зимних Игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане, призвав их соблюдать антидопинговые правила.

«Дорогие спортсмены, это соревнования вашей жизни. В ближайшие дни мир будет ждать от вас вдохновения. Вы вдохновите нас жить в мире и гармонии. Вы вдохновите нас на идеалы олимпизма, уважения. Вы будете чувствовать себя достойно, если будете соблюдать правила и будете чистыми от допинга. Вы будете делиться своими эмоциями с миром и покажете ему, что спорт объединяет людей», — цитирует чиновника РИА Новости.

По словам Баха, лучшим примером того, что спорт объединяет людей, является совместный выход спортсменов из КНДР и Южной Кореи на церемонию открытия Олимпиады-2018.

Ранее сообщалось, что в Пхёнчхане зажгли огонь зимних Олимпийских игр.