Оргкомитет Олимпиады-2018 принёс извинения за отказ дарить смартфоны иранским спортсменам

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Организационный комитет зимних Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане принёс извинения Ирану за отказ предоставить спортсменам подарочные смартфоны Samsung Galaxy Note 8 в связи с санкциями ООН в отношении страны.
Оргкомитет Олимпиады-2018 принёс извинения за отказ дарить смартфоны иранским спортсменам
  • Олимпийские атлеты из Ирана на открытии игр
  • Reuters
  • © ERIC GAILLARD

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на иранское телевидение.

Изначально предполагалось, что подарочные смартфоны получат все участники Игр-2018, кроме спортсменов из Ирана и КНДР. Но такое решение Международного олимпийского комитета вызвало недовольство общественности в арабской стране, власти которой потребовали извинений от посла Южной Кореи.

Ранее сообщалось, что Совет Безопасности ООН одобрил поездку делегации КНДР на Олимпиаду-2018.

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