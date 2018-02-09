Оргкомитет Олимпиады-2018 принёс извинения за отказ дарить смартфоны иранским спортсменам

Организационный комитет зимних Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане принёс извинения Ирану за отказ предоставить спортсменам подарочные смартфоны Samsung Galaxy Note 8 в связи с санкциями ООН в отношении страны.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на иранское телевидение.

Изначально предполагалось, что подарочные смартфоны получат все участники Игр-2018, кроме спортсменов из Ирана и КНДР. Но такое решение Международного олимпийского комитета вызвало недовольство общественности в арабской стране, власти которой потребовали извинений от посла Южной Кореи.

Ранее сообщалось, что Совет Безопасности ООН одобрил поездку делегации КНДР на Олимпиаду-2018.