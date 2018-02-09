Источник: Совет Безопасности ООН одобрил поездку делегации КНДР на Олимпиаду-2018

Комитет Совета Безопасности Организации Объединённых Наций (ООН) по санкциям в отношении КНДР одобрил поездку делегации страны на зимние Олимпийские игры 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на осведомлённый источник в штаб-квартире ООН.

Отмечается, что формальное рассмотрение состава делегации КНДР на Игры-2018 понадобилось в связи с тем, что в него был включён председатель спортивного комитета страны Чхве Хви, в отношении которого действуют санкции ООН.

Ранее сообщалось, что спортсмены из КНДР, участвующие в Олимпиаде-2018, не смогут привезти на родину смартфоны, подаренные им Международным олимпийским комитетом (МОК).