Источник: Совет Безопасности ООН одобрил поездку делегации КНДР на Олимпиаду-2018
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на осведомлённый источник в штаб-квартире ООН.
Отмечается, что формальное рассмотрение состава делегации КНДР на Игры-2018 понадобилось в связи с тем, что в него был включён председатель спортивного комитета страны Чхве Хви, в отношении которого действуют санкции ООН.
Ранее сообщалось, что спортсмены из КНДР, участвующие в Олимпиаде-2018, не смогут привезти на родину смартфоны, подаренные им Международным олимпийским комитетом (МОК).